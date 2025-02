Leonardo DiCaprio, l’amore per Vittoria Ceretti e per l’Italia: la coppia visita Brescia e il Vittoriale

Brescia, 28 febbraio 2025 – Innamorato dell’Italia e del lago di Garda, ma anche e soprattutto della sua compagna Vittoria Ceretti, top model originaria di Inzino (Gardone Valtrompia). Leonardo DiCaprio è tornato nel Bresciano e questa volta lo avrebbe fatto ufficialmente in compagnia della fidanzata e delle rispettive madri. Sì, perché lo scorso agosto la coppia era solo stata notata da qualche fan che aveva poi lanciato l’indiscrezione sui social.

Questa volta, la star di Hollywood e la modella sarebbero stati avvistati mercoledì 26 febbraio in visita al Castello nel centro di Brescia, per poter ammirare la città dall’alto. Mentre il giorno seguente, giovedì 27 febbraio, hanno fatto tappa al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera, uno dei luoghi simbolo della cultura bresciana.

La visita alla storica casa-museo di Gabriele d’Annunzio è durata circa due ore, dalle 15.30 alle 17.30, e ha incluso un incontro privato con il presidente Giordano Bruno Guerri, che ha poi postato sul suo profilo Instagram una fotografia in compagnia dell’attore americano. Accanto allo scatto una simpatica didascalia: “Oggi è venuto al Vittoriale questo ragazzone americano, e mi ha chiesto se potevamo fare una foto insieme. Dice di essere un attore di Hollywood. Sarà vero?”.

Il post Instagram di Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale, insieme a Leonardo Di Caprio

Immediati i commenti dei follower, che sono rimasti stupiti della presenza di DiCaprio ma si sono anche complimentati con il presidente del Vittoriale: “Se d'Annunzio con le sue opere è arrivato anche ad Hollywood, il merito è suo prof Guerri e del suo preziosissimo lavoro di tutela e promozione artistica del lascito del Vate”.

Il Vittoriale, e ovviamente il Lago di Garda, sono mete ambite da attori e cantanti. Il musicista David Byrne, dopo il concerto del 2013 e la visita al Museo D'Annunzio Segreto, aveva pubblicato un lungo articolo su d'Annunzio sul proprio blog, pieno di immagini degli oggetti più stuzzicanti, dalla vestaglia col buco ai mocassini fallici. “Da noi ormai vengono tutti, significa che la nostra fama ha travalicato i confini - aveva detto Guerri qualche tempo fa -. Patti Smith, che qui si è esibita in concerto, ha fatto delle foto che ha poi pubblicato in una mostra a New York. Anche Johnny Depp è venuto a suonare con Jeff Beck, prima che morisse. In un certo ambiente siamo molto noti”.