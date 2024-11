Lucilla Agosti, Alessandro Egger e Andrea Preti a La Talpa, i tre concorrenti arrivano dalla Lombardia

Milano, 4 novembre 2024 – Il conto alla rovescia è terminato. Domani sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del reality show “La Talpa – Who is the mole”.

Al timone Diletta Leotta, pronta a condurre il format dalla formula crossmediale, sperimentale e innovativa. Per la prima volta in assoluto, infatti, un broadcaster propone un reality che viaggia in parallelo su due piattaforme, Canale 5 e Mediaset Infinity, con modalità di racconto e formati differenti per streaming on demand e tv lineare.

Su Mediaset Infinity già online un’anticipazione che introduce gli spettatori nei meccanismi del programma, mentre da giovedì 7 novembre parte “La Talpa Detection”, un formato ad hoc pensato per la piattaforma online che ogni settimana anticiperà la messa in onda su Canale 5 con particolare focus sugli elementi di investigazione.

I concorrenti

Undici i concorrenti in gara e tra loro tre arrivano dalla Lombardia. Lucilla Agosti, milanese doc, è conduttrice in tv e radio, si occupa spesso di musica (come all’ultimo Sanremo su R101) e l’abbiamo vista in serie di successo come ‘Camera café’ e ‘Distretto di polizia’. Alessandro Egger, nato in Serbia ma cresciuto sul lago di Como, è un modello molto richiesto. Ha partecipato a ‘Pechino Express’, ‘Ballando con le Stelle’ e ha recitato per Ridley Scott in ‘House of Gucci’. Andrea Preti è invece nato a Copenaghen ma da bambino si è trasferito a Pavia insieme alla mamma, dopo la separazione dal marito. Nel 2013 ha esordito come attore nella fiction ‘Furore’ e poi ha preso parte a diversi film e serie, anche come regista.

La Talpa 2024: Lucilla Agosti, Alessandro Egger e Andrea Preti (Foto Instagram dei tre concorrenti, video Mediaset)

Gli altri compagni di avventura sono Elisa Di Francisca, Ludovica Frasca, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Marco Melandri, Andreas Muller e Veronica Peparini (che giocano in coppia) e Gilles Rocca.

Il meccanismo di gioco

I concorrenti vivranno a stretto contatto per 6 settimane, mettendosi alla prova tra rivalità e alleanze, al fine di superare con ingegno, coraggio e resistenza numerose sfide. Ogni prova superata farà crescere il montepremi finale, ma tra gli 11 partecpanti si nasconde anche un sabotatore (la Talpa, appunto) che cercherà di farli fallire, senza però farsi scoprire. Alla fine di ogni puntata, ogni concorrente deve affrontare un test rispondendo a una serie di domande sulla Talpa: chi fa più errori viene eliminato (questo non può succedere alla Talpa, che si ritrova a dover rispondere... su sé stessa!). Nella sesta e ultima puntata viene rivelata l’identità della Talpa, e chi tra i concorrenti sarà riuscito a centrare meglio il profilo del sabotatore sarà proclamato vincitore del gioco (e si aggiudicherà il montepremi).ì