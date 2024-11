Lucilla Agosti a La Talpa: chi è, fidanzato, figli e Instagram

Il conto alla rovescia è ormai terminato: dopo mesi di indiscrezioni, è pronto a un nuovo debutto del reality show 'La Talpa - Who is the mole', condotto da Diletta Leotta. Il format di quest'anno è stato ridisegnato per lo streaming con una formula crossmediale, sperimentale ed innovativa. Per la prima volta in assoluto, un broadcaster propone un reality che si snoda su due diverse piattaforme di distribuzione, con modalità di racconto e formati differenti per streaming on demand e tv lineare.

La prima puntata andrà in onda martedì 5 novembre in prima serata su Canale 5. Insieme alla milanese Lucilla Agosti ci saranno altri dieci concorrenti: Gilles Rocca, Alessandro Egger, Elisa Di Francisca, Ludovica Frasca, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Marco Melandri, Andrea Preti e, in gara come concorrente unico, Andreas Muller e Veronica Peparini.

Fra questi personaggi si nasconde una Talpa, chiamata proprio a sabotare il gioco degli altri compagni di avventura. L’indagine si sviluppa tra misteri e sospetti incrociati, falsi indizi e depistaggi, prove fisiche e manipolazioni mentali. Ma lasciando spazio anche a storie di vita reale, amicizie ed emozioni. Nella sesta e ultima puntata verrà rivelata l’identità della Talpa: chi fra i concorrenti sarà riuscito a centrare meglio il profilo del sabotatore sarà proclamato vincitore del gioco.