Il Volo, ‘Tutti per Uno – Viaggio nel tempo’ in tv: tre serate evento da Mantova. Ospiti e scaletta

Mantova, 19 maggio 2025 – Attesa terminata. Dopo il grande successo delle scorse edizioni, torna da questa sera, lunedì 19 maggio, in prime-time su Canale 5 ‘Il Volo’ con il nuovo show “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo”. Tre serate evento con il trio italiano più celebrato al mondo dalla nuova e prestigiosa location di Palazzo Te a Mantova. L’appuntamento è un progetto di Michele Torpedine, organizzato e prodotto da FriendsTv per Mediaset, che celebra la grande musica, l'arte e la cultura italiana. La regia è affidata a Luigi Antonini.

Il Volo in concerto da Palazzo Te a Mantova (Foto ufficio stampa)

La prima serata sarà condotta da Il Volo, con la partecipazione straordinaria di Antonella Clerici. ll trio – Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble – emerse nel 2009 proprio da un celebre programma con la presentatrice tv di Legnano, ‘Ti lascio una canzone’: preludio di un successo diventato poi planetario.

In una storia Instagram, Clerici ha pubblicato una fotografia che la immortala insieme ai tre cantanti a Mantova, accompagnata dalla didascalia: “Domani sera con loro” e un cuoricino rosso.

Antonella Clerici e Il Volo in una storia Instagram

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance inedite, accompagnati da una grande orchestra e da numerosi ospiti speciali.

Ogni esibizione sarà un’esperienza unica: si alterneranno momenti solisti, di gruppo e con ospiti, in cui verranno presentati i brani più amati del repertorio de Il Volo, ma anche cover scelte in base ad un immaginario viaggio nel tempo che ci porterà a ripercorrere i momenti musicali più iconici della storia della musica italiana e interazionale anche legati a ricordi personali dei tre artisti e dei loro ospiti creando uno show sorprendente e coinvolgente per il pubblico.

Tanti gli ospiti d’eccezione della prima puntata: Fiorella Mannoia, Placido Domingo, Gigi D’Alessio, Gaia, Massimo Ranieri, Malika Ayane, Giorgio Panariello ed Eros Ramazzotti.

Il concerto de Il Volo

I live si tengono nell'Esedra del magnifico Palazzo Te a Mantova, un luogo di straordinaria importanza culturale e storica, che offre un contesto ideale per celebrare la bellezza della musica. In occasione del cinquecentenario di Palazzo Te, villa manierista progettata da Giulio Romano, l’evento avrà luogo in un contesto unico, arricchito dalla meraviglia dei suoi affreschi e delle sue architetture.