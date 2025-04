Francesca Valla, chi è la tata tv più amata dagli italiani: lavoro, famiglia, passioni, Instagram

Bergamo, 22 aprile 2025 – Insegnante alla scuola Montessori. Counselor per genitori. Scrittrice. Eppure Francesca Valla è destinata a essere nota soprattutto per il suo ruolo di tata più amata della tv italiana. Una “veste” che l’ha lanciata, a partire dal 2006, come baby sitter dolce e prodiga di consigli nel programma “S.O.S. Tata”, andato in onda su Fox Life e in chiaro su La7.

A quella partecipazione sono seguiti libri, rubriche e altre presenze sul piccolo schermo. Oggi Francesca gira l’Italia incontrando mamme e papà “assetati” di suggerimenti e dritte sull’educazione dei loro pargoli ed è titolare di un profilo Instagram da quasi 140mila follower, in cui alterna reel e dirette video sugli argomenti più svariati – ma sempre su temi “familiari” – a squarci sulla sua vita privata. Alcuni dei suoi live hanno raggiunto quota un milione di visualizzazioni.

Gli esordi

Tata Francesca, che in numerose interviste ha dichiarato di avere come unica passione i bambini, è nata a Udine ma da tempo risiede a Bergamo. Inizia il suo percorso nel mondo dell’educazione e dell’infanzia lavorando come baby sitter, tata ed educatrice. Nel frattempo si diploma all’istituto magistrale, si laurea in Scienze motorie e frequenta la facoltà di Scienze dell’educazione.

Per sette anni, poi, è nel corpo insegnante della scuola dell’infanzia e primaria Montessori a Bergamo. A lungo ha lavorato come insegnante di sostegno, seguendo bimbe e bimbi con disturbi dal punto di vista affettivo-relazionale e disturbi dell’apprendimento.

La notorietà

Divenuta insegnante di ruolo nella scuola primaria, è del 2006 la sua prima apparizione nel format tv S.O.S. Tata, nella cui squadra ha “militato” per quattro stagioni, dalla seconda alla quinta. Fra lei e il pubblico tv è un colpo di fulmine: ancora oggi è una delle tate più apprezzate fra quelle apparse nel docu reality.

In tv compare anche in S.O.S. Genitori, rubrica del programma Rai Mattina in famiglia, ma anche su Mediaset, all’interno del cast di Verissimo dove, nel 2011, cura la sezione “I consigli della tata”. Dal 2013 al 2015 fa ritorno in Rai, comparendo al fianco di Antonella Clerici nella trasmissione di mezzogiorno La prova del cuoco.

Libri e conferenze

Come Tata Francesca ha scritto una serie di libri dedicati alle problematiche di infanzia e prima adolescenza. Sono “SOS Tata”, realizzato con Renata Scola, uscito per Kowalski nel 2008, “Cara Francesca...”, ancora per Kowalski nel 2009, il manuale “Facciamo la pappa. A tavola coi bambini”, Arnoldo Mondadori Editore, uscito nel 2011.

Ha realizzato anche un libro in versi tutto dedicato ai piccoli, “Una rima tira l'altra. Le filastrocche raccontate dalla tata più amata dai bambini” (edizioni Gribaudo, 2013). Chiudono la serie “È facile fare la mamma …se sai come si fa” (Mondadori Electa, 2014) e “Libera i talenti del tuo bambino” (Sperling & Kupfer, 2019).

L’esperta si occupa della formazione dei genitori in tutta Italia tenendo dei veri e propri corsi sulla genitorialità e gestisce anche incontri di formazione per insegnanti, educatori e allenatori.

Tata Francesca con l'amica Sabrina Iencinella, attrice e imprenditrice

Vita privata

Francesca Valla si è sposata nel 2015 con il bergamasco Mauro Andreoletti, nel duomo di Bergamo, in Città Alta. I due hanno una figlia, Giorgia, nata nel 2011, che ha fatto da damigella nel giorno delle nozze.

In quell’occasione Tata Francesca indossò un abito “made in Bergamo”, realizzato per lei dall’atelier di Giuseppe Papini. La piccola Giorgia, invece, vestì un completo di Quis Quis. Le sue passioni sono i viaggi, le visite ai musei e la scoperta di “cose nuove”. Tutto da fare rigorosamente in famiglia. Le vacanze estive? Nel segno della semplicità. A Bibione, luogo del cuore in Veneto.