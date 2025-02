Casa Brera, arriva la steakhouse Nusr-et: il celebre Salt Bae dovrà competere con 2 chef stellati

Milano, 18 febbraio 2025 – “Finalmente oggi abbiamo firmato per aprire il nostro ristorante presso l'Hotel Casa Brera di Milano. Complimenti signor Giuseppe Statuto faremo un ottimo lavoro insieme”. Il messaggio, postato su Instagram, è di Salt Bae, ossia colui che lancia il sale come nessun altro prima, nome d’arte dell’ex macellaio, oggi imprenditore e ristoratore turco con 22 ristoranti all'attivo in tutto il mondo, di cui 7 nella sua madrepatria, Nusret Gökçe.

Lui, dunque, con il suo taglio sceltissimo di carni pregiate, e il Golden Giant Tomahawk, la grande carne da griglia a forma di ascia indiana che viene servita con scaglie di oro alimentare, che lo hanno reso celebre al mondo, aprirà un nuovo ristorante Nusr-et all’interno del nuovo hotel di lusso di Milano (vista Duomo dalla terrazza), Casa Brera.

Dal video virale ai ristoranti nel mondo

La posa con cui cosparge il sale sulle carni alla griglia hanno reso celebre Nusret Gokce come Salt Bea

Nusret Gokce è un vero e proprio caso mediatico: nel 2017 alcuni video in cui tagli delle carni e le cosparge di sale in modo plateale diventano virali. Nel 2010, a Istanbul, nasce così la prima steakhouse Nusr-Et. Ma non è solo un fenomeno illusorio: l’ex macellaio manifesta grandi doti di imprenditore e il successo non si fa attendere: oggi possiede oltre una ventina di steakhouse in tutto il mondo, Da New York a Londra, da Las Vegas ad Abu Dhabi, da Berverly Hills a Dubai.

Casa Brera, hotel e cucina di lusso

La terrazza del Casa Brera, a Milano: aperto lo scorso autunno, nel 2025 entra nel portfolio Luxury Collection Hotel

L’hotel di lusso Casa Brera, 116 camere in un edificio storico, aperto lo scorso autunno a pochi passi da Piazza della Scala, è entrato ad inizio 2025 nel portfolio Luxury Collection Hotel. La struttura vanta già ristoranti d’eccellenza. Il cuore dell'hotel è Scena, ristorante raffinato incentrato su un'autentica e innovativa cucina italiana, con il lounge bar Living aperto tutto il giorno, e il rooftop panoramico e skybar Etereo, tutti guidati dallo chef stellato Andrea Berton. Il ristorante tradizionale giapponese Odachi, invece, è condotto da Haruo Ichikawa, il primo chef giapponese a ottenere una stella Michelin in Italia.