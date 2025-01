Le lacrime di gioia di mamma Carolina Stramare e i messaggi vip (da Cristina Chiabotto a Giulia Salemi): “Benvenuta piccola”

“Ciao noi stiamo bene, siamo belle e sane. Oggi siamo tanto stanche ma vi ringraziamo per i messaggi che ci avete mandato”. L’ex miss Italia Carolina Stramare racconta le emozioni delle prime ore da mamma, nelle scorse ore è venuta al mondo Bianca, nata dall’amore con il compagno Pietro Pellegri. I due genitori si stanno godendo le emozioni del debutto da genitori; “Super nonna e super papà” si legge in una storia con una foto del neo padre che tiene in braccio, emozionato, la piccola.

Tantissimi i messaggi di auguri di colleghi, amici e follower della pavese. Messaggi di congratulazioni e benvenuto alla bimba sono arrivati anche da tanti volti del mondo dello spettacolo: da Bianca Atzei a Cristina Chiabotto, passando per Costanza Caracciolo. Tra le prime a commentare il post su Instagram con un emozionante video in cui i neo genitori si commuovono tenendo stretta tra le braccia la piccola anche Giulia Salemi, in dolce attesa del suo primogenito (atteso a stretto giro) con Pierpaolo Pretelli. Carolina Stramare, originaria di Vigevano, è diventata Miss Italia nel 2019, a venti anni, riportando in Lombardia la corona di Miss Italia, che mancava dal 1990 (quell’anno trionfò la bergamasca Rosangela Bessi di Romano di Lombardia).