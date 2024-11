Chiara Ferragni e Afef: passeggiata in via della Spiga fra abbracci e sorrisi

Milano, 27 novembre 2024 – C’è una nuova coppia di amiche per la pelle nel jet-set milanese. Chiara Ferragni e Afef sono state immortalate dal settimanale Oggi nel corso di una passeggiata in via della Spiga, fra le strade principali del lusso milanese, in pieno centro, a pochi passi da piazza San Babila.

Chiara Ferragni e Afef

Del resto non è un mistero che l’imprenditrice digitale e influencer dalla fine dell’estate, chiusa la sua relazione con il rapper Fedez (è di qualche giorno fa la notizia della definizione dell’accordo di separazione), frequenti Giovanni Tronchetti Provera, figlio di Marco Tronchetti Provera, ex marito della modella tunisina naturalizzata italiana.

Fra Chiara e Giovanni il rapporto è anche in formato “famiglia allargata”, con i rispettivi bambini: Leone e Vittoria, i due che Ferragni ha avuto con Fedez e i tre che il rampollo delle case Tronchetti Provera e Pirelli ha avuto con l’ex moglie, Nicole Moellhausen.

Tornando a Ferragni e Afef, il noto rotocalco ha documentato il loro incontro tra sorrisi e abbracci. Le due si conoscono da anni, essendosi spesso incontrate in eventi che girano intorno al mondo della moda. Ora che c’è un legame anche per ragioni di “famiglia” – seppure, come detto, parecchio allargata – sembrano più unite che mai.