Milano, 14 novembre 2020 - La Lombardia accorcia l'orizzonte temporale sull'evoluzione del virus e guarda con fiducia alla prossima settimana, che sarà cruciale. L'obiettivo è virare dal rosso all'arancione. In altre parole ottenere un allentamento delle misure anti Covid. Ipotesi complessa ma non del tutto remota alla luce dei più recenti segnali postivi e dell'arancione “tecnico” assegnato dal monitoraggio della cabina di regìa ministero della Salute-Iss. Intanto la cartina dell'Italia vira sempre più verso toni accesi: da domenica Campania e Toscana entreranno nella zona rossa, mentre Emilia-Romagna, Friuli e Marche passano in arancione

E intanto la Lombardia incassa i frutti dei sacrifici fatti. L'indice di contagio Rt è passato da 2 (registrato a fine ottobre) a 1,5 a livello regionale, mentre a Milano è sceso all'1,3-1,2. Un "bellissimo segnale d’incoraggiamento" secondo gli epidemiologi. Per il direttore dell’Ats Walter Bergamaschi, che invita alla cautela, questi miglioramenti sono effetto delle misure adottate nella seconda metà di ottobre dalla Lombardia, più che del lokdown "soft" imposto dal governo. A tenere col fiato sospeso sono però i dati del contagio, ancora alti: ieri 10.634 nuovi casi e 118 morti. Senza contare l'altro indicatore-chiave tenuto in considerazione dal governo: la pressione sugli ospedali. Ma il presidente della Regione Attilio Fontana ieri ha parlato di un possibile allentamento delle misure anti Covid, precisando che "bisogna attendere le due settimane: la prima è passata però, come mi ha ribadito il ministro della Salute Roberto Speranza, non prenderà alcun provvedimento prima delle due settimane, quindi a partire dalla prossima". Non resta che attendere.