Chi è Kelly Doualla, la ragazzina di Sant’Angelo Lodigiano seconda italiana più veloce di sempre

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi) – Due numeri: 7”19. Un nome e cognome: Kelly Doualla. Che poi all’anagrafe sarebbe Kelly Ann Doualla Edimo. Parliamo ovviamente della 15enne di Sant’Angelo Lodigiano, con origine camerunensi, assoluta protagonista sabato ai Campionati italiani allievi indoor di Ancona.

Il trionfo di Kelly Doualla

Nei 60 metri Kelly Doualla, con il formidabile 7"19 di cui sopra, toglie altri quattro centesimi alla sua migliore prestazione europea U18 e sfiora di un centesimo il limite mondiale di categoria. Sempre più veloce la sprinter lombarda del Cus Pro Patria Milano che a soli quindici anni diventa la seconda italiana di tutti i tempi al pari di Marisa Masullo, dietro soltanto a Zaynab Dosso, la quarta europea U20 di ogni epoca e firma lo standard per gli Europei indoor di Apeldoorn fissato a 7"20. È un nuovo progresso, dopo aver già sbalordito tre settimane fa sullo stesso rettilineo del PalaCasali con 7"23.

"Molto felice per essere scesa sotto i 7"20 che era il mio obiettivo di questa stagione indoor. Ci sono riuscita alla fine di una giornata lunga, con tre gare in poche ore, e per questo sono ancora più contenta", ha detto lei dopo la straordinaria accelerazione.

Le origini e il talento precoce

Nata a Pavia e residente a Sant'Angelo Lodigiano, la sprinter appena 15enne sta facendo sognare il mondo dell’atletica italiana per le sue prestazioni sportive fuori scala già alla sua età. I genitori, originari del Camerun ma divenuti cittadini italiani, da anni lavorano come operatori sanitari nella cittadina a Nord di Lodi, dove Kelly frequenta la seconda superiore del liceo scientifico a indirizzo sportivo all’istituto Pandini.

Al suo professore di Scienze motorie, Francesco Bonsignore, s’illuminano gli occhi: “Lei la prendo come esempio per gli altri studenti”, durante le lezioni. È chiaro che nelle attività sportive è la prima, gli esercizi che faccio fare in palestra li esegue in maniera perfetta. Ma non solo con la corsa, ho provato a farle fare altri sport ed eccelle sempre, mi ero quasi emozionato una volta che fece il salto il lungo. Con lo sport raggiunge gli obiettivi prima degli altri perché è atleticamente forte, ha poi la mentalità da atleta.”

L'appoggio della comunità

Il sindaco di Sant’Angelo, Cristiano Devecchi, le ha scritto una lettera per invitarla in Comune e conoscerla meglio: “Io e l’assessore allo sport, Fabio Bellani, speriamo di incontrarla, l’abbiamo invitata già ai primi risultati importanti, ora siamo ancora più contenti che una nostra concittadina, così giovane, stia ottenendo questi primati. Mi auguro che possa continuare così, che possa portare il nome di Sant’Angelo nel mondo come sta facendo Gallinari, star del basket, altro sportivo di fama mondiale nato qui.”