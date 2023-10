Memorial Ivano Vezzulli: vince Juan David Serra

Maleo (Lodi), 2 ottobre 2023 - Il podio del primo trofeo in memoria del medico Ivano Vezzulli di San Rocco al Porto ha accolto una rosa di campioni. Agonismo ed emozioni, domenica scorsa, al 35esimo Trofeo ciclistico comune di Maleo, primo memorial dedicato al compianto dottore.

Il memorial era una gara ciclistica per Juniores, organizzata dal Gruppo Sportivo Ciclistico Maleo, con il patrocinio del Comune di Maleo, Coni/FCI e Regione Lombardia. E’ arrivato primo Juan David Serra del Biringhello Asd, l'azzurro classificato quarto ai mondiali di Scozia ed europei in Olanda. Campione mondiale su pista (quartetto inseguimento a squadre). Il secondo al traguardo è stato Matteo Fiorin del Pool Cantù GB team è campione mondiale su pista (quartetto inseguimento a squadre). Il terzo classificato è Simone Gualdi del Cene Asd, il campione italiano ed azzurro agli europei e mondiali (l'anno prossimo passerà professionista all'Intermachè, squadra Continental belga). Ma hanno partecipato anche altri campioni del settore: Luca Giaimi (Team F.lli Giorgi), azzurro ai recenti campionati mondiali in Scozia ed europei in Olanda; Grimoud Etienne (Pool Cantù GB Team), campione mondiale di inseguimento su pista ai campionati mondiali svoltisi in Colombia. Vincitore del 10° Memorial Livraghi a Casalpusterlengo e Davide Donati (Ciclistica Trevigliese), campione lombardo.

Il medico Vezzulli era il dottore che seguiva la squadra del Maleo, oltre alla Cooperativa Amicizia di Codogno e al suo studio malerino. E’ morto il 17 marzo 2020, in prima linea, durante l’esordio della pandemia. Mascherina e camice, il dottore non ha mai lasciato soli i propri pazienti, nonostante la paura del momento. E purtroppo, ha perso la vita. Gli è quindi stato dedicato anche l’inno nazionale, suonato alla presenza della famiglia, durante le premiazioni della gara, alla presenza del sindaco Dante Sguazzi, con i consiglieri e assessori comunali e di alcune autorità regionali.

La partenza è stata alle 13:30 da piazza XXV aprile a Maleo, per correre su un circuito da percorrere 13 volte (124 chilometri totali) , che ha toccato Pizzighettone, Castelgerundo (località Cavacurta), Codogno, con arrivo a Maleo, in via Roma. C’erano 182 atleti in rappresentanza di 22 squadre provenienti da Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana. Oltre a Vezzulli, nel Lodigiano, avevano perso la vita colpiti dal Covid, altri medici: Giuseppe Borghi di 64 anni, medico di medicina generale a Casalpusterlengo, mancato il 13 marzo 2020; Marcello Natali di 57 anni, medico di medicina generale a Codogno, Caselle Landi, Corno Giovine, Cornovecchio e Castelnuovo Bocca d’Adda. , segretario della Federazione dei medici di medicina generale di Lodi, il 18 marzo 2020; Andrea Carli di 69 anni, medico di medicina generale morto il 19 marzo 2020; Domenico Bardelli di 75 anni, odontoiatra, scomparso il 20 marzo 2020. Paola Arensi