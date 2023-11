Il miele di Lombardia sa di fiori lodigiani: pluripremiato Francesco Forti

Milano, 23 novembre 2023 – Francesco Forti, di Cavenago d’Adda, nel Lodigiano, lavora nell’ufficio facility management di Fiera Milano ma nel 2020 ha deciso di intraprendere un’attività di apicoltura. Fu durante la realizzazione dell’ospedale Covid-19, presso i padiglioni della vecchia Fiera, che vide le arnie posizionate al Mico - Centro Congressi. “Tornai a casa una sera e dissi a mia moglie che volevo delle arnie da mettere nel nostro campo. Acquistai le prime 4 come regalo per il Natale del 2020 e inserimmo le prime famiglie di api nella primavera del 2021, ad oggi ne abbiamo una quarantina e non vogliamo ampliarci ulteriormente, preferiamo valorizzare più la qualità dei prodotti che la quantità”.

La premiazione della famiglia Forti a Crespi d'Adda

Detto fatto perché Forti ha ottenuto risultati ragguardevoli in due concorsi, entrambi dedicati ai mieli lombardi, che si sono svolti nel fine settimana e che hanno lo scopo di incentivare la produzione di miele pregiato a livello regionale, dando l’occasione ai partecipanti di avere un riscontro in merito alla qualità del proprio prodotto, valutato secondo standard definiti dall’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele, e di promuoverne la scelta da parte dei consumatori.

Tra i migliori mieli di Lombardia

Nel teatro del Villaggio Operaio di Crespi d’Adda sabato scorso, 18 novembre 2023, si è svolta la premiazione “Mieli di Lombardia” tra 226 campioni forniti dai produttori organizzata da Accademia Veneto Lombarda in collaborazione con Apilombardia.

Francesco Forti di Agricola Costaverde, nel Lodigiano, con il miele di acacia ha ricevuto la Rosa d’Oro, con il millefiori della Pianura Padana la Rosa d’Argento (2° classificato) e con la melata la Rosa d’Argento (4° classificato), raggiungendo il 3° posto assoluto a livello regionale con l’acacia, preceduto solamente da due mieli di rododendro.

Nell’Auditorium San Barnaba a Brescia domenica 19 novembre si è invece svolta la premiazione “Grandi Mieli di Lombardia” tra 341 campioni forniti dai produttori promossa da Associazione Apicoltori Lombardi per il Miglior Miele di acacia, castagno, melata, rododendro, tiglio, millefiori, millefiori di Alta Montagna e mieli rari. Forti con il miele millefiori ha ricevuto “Apedoro”, con l’acacia “Apergento” (2° classificato) e con la melata l’attestato di qualità (5° classificato).

Adotta un’arnia con le scuole

“L’annata purtroppo non è stata delle migliori a causa delle condizioni climatiche, in particolare il periodo primaverile, per cui ricevere questi riconoscimenti ad entrambi i concorsi con i nostri 3 mieli, ci rende molto orgogliosi - sottolinea il produttore lodigiano -. Lo siamo ancora di più per averli prodotti tutti nella nostra amata Cavenago, nel nostro apiario principale posto ai piedi del Santuario della Madonna della Costa. L’inizio non fu facile, non avevo mai visto un’arnia dal vivo e a causa del Covid dovetti fare tutti i corsi on-line – ricorda Forti -. Dal 2022 con mia moglie Elisa proponiamo alle scuole dell’infanzia e primaria il progetto Adotta un’Arnia”. I bambini decorano le arnie, partecipano alle varie fasi della nascita di un apiario e alla fine dell’anno scolastico ricevono un vasetto di miele prodotto con relativo diploma di amico delle api.