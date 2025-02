Zuffa in strada tra due ventenni. Il ferito poi fugge dall’ospedale

Lite tra due extracomunitari per strada, uno resta graffiato e riferisce di essere stato "aggredito con un coltellino", ma l’arma bianca non si trova. Indagini in corso, da parte dei carabinieri della compagnia di Lodi, sulla discussione, presto passata alle vie di fatto, che si è accesa, mercoledì alle 21.30, in via Enrico Mattei a San Martino in Strada. Per motivi personali, al momento al vaglio delle forze dell’ordine, i due giovani si sono azzuffati ed è dovuto intervenire il 112. Alcuni passanti hanno infatti dato l’allarme, scongiurando di fatto il peggio. Uno dei due 20enni ha riportato graffi a una mano e al volto ed è stato quindi raggiunto dall’automedica e da un’ambulanza della Croce rossa di Lodi. Fortunatamente, comunque, le sue condizioni non erano gravi e una volta arrivato al Pronto soccorso in ambulanza, l’interessato si è allontanato senza attendere le cure e ha lasciato l’ospedale. Ora i militari accerteranno l’accaduto e valuteranno eventuali provvedimenti. Se fosse presente l’arma bianca si potrebbe procedere d’ufficio, ma non è stata trovata. E nessuno dei due coinvolti, al momento, ha formalizzato denuncia. P.A.