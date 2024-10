Volontari ripuliscono il capoluogo: "Abbiamo riempito oltre cento sacchi"

Oltre 100 volontari hanno aderito, domenica scorsa a Lodi, all’ultima edizione di “Puliamo il Mondo“ a Lodi, raccolta di rifiuti organizzata da Legambiente. Oltre alla realtà organizzatrice erano presenti altre 10 associazioni con cittadini italiani e stranieri, divisi in cinque gruppi per raccogliere rifiuti, partendo da altrettanti punti periferici della città alle 9 del mattino e arrivando in piazza Castello tra le 12 e le 14. C’è chi ha pulito il quartiere di San Fereolo, con viale Pavia e viale Trento e Trieste, finendo in via Polenghi; un altro gruppo è partito dalla Faustina per poi continuare in via Piermarini e via Tiziano Zalli, corso Mazzini per poi attraversare i giardini; il terzo gruppo ha iniziato dal Parco Isolabella e sul lungo Adda sino al ponte, continuando poi in via Defendente; altri hanno iniziato dal Parco Belgiardino sino al Capanno, poi sono passati da via Napoli e piazza Martinetta, viale Milano sino a piazza Castello; l’ultimo dei cinque gruppi ha ripulito l’oltre Adda di Revellino. A2A ha fornito parte del materiale usato per la raccolta ed ha assicurato la rimozione tra domenica e lunedì mattina dei cumuli di rifiuti raccolti. "Abbiamo trovato di tutto e di più, pezzi di biciclette rotte in quantità e non solo. Abbiamo riempito più di 100 sacchi. Un paio di bidoni trovati li abbiamo segnalati ad A2A perché erano pieni e non li abbiamo aperti per sicurezza" riferisce Andrea Poggio di Legambiente.

Luca Pacchiarini