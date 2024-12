Volontari in Rsa gara di solidarietà

Natale ricco per l’associazione Amici della casa di riposo di Codogno, guidata dalla volontaria Rosy Rossetti. "Dopo un anno di intensa collaborazione con la Fondazione opere pie di Codogno e non solo, abbiamo ricevuto tante donazioni, segno di affetto e riconoscimento per i nostri volontari", commenta la presidente. L’ultima sorpresa è stata la scelta, da parte dei dipendenti del Comune, degli Amici della casa di riposo, oltre a Il samaritano, di donare 650 euro del fondo Cassoni (dedicato all’imprenditore Attilio Cassoni e alla moglie Teresa Tavazza). "Anche la Bcc ci ha scelti per un contributo di 1.500 euro – aggiunge –. Questi soldi saranno spesi per il bene degli ospiti della Fondazione opere pie" Quest’anno l’associazione ha collaborato con gli educatori fisioterapisti della Fondazione, in primis per i giochi senza età.

P.A.