Vivaldi, Piazzolla e Puccini. Rassegne musicali itineranti

Vivaldi e Piazzolla dialogheranno idealmente nella rassegna di concerti organizzati dall’associazione Infonote insieme alla Provincia di Lodi, col finanziamento della Fondazione Comunitaria. Il cartellone è stato annunciato ieri e si prevedono 4 concerti in altrettanti comuni del Lodigiano: saranno proposti musica e letture sceniche che cercheranno di mettere in relazione i due compositori, nonostante siano separati da 200 anni di storia. L’iniziativa si intitola “Le 8 Stagioni“, nome che somma le Quattro Stagioni di Vivaldi e con le Quattro Stagioni di Piazzolla, entrambe composizioni fondamentali per la storia della musica, che verranno eseguite entrambe ma suddivise nei 4 concerti. Si parte il primo giugno a Brembio, a Palazzo Andreani: qui verranno eseguite la Primavere e l’Autunno, rispettivamente di Vivaldi e Piazzolla; poi il 14 giugno a Merlino in piazza della Chiesa, spazio a l’Estate e l’Inverno; a Castelgerundo, in piazza San Giovanni XXIII saranno eseguiti l’Autunno e la Primavera il 21 giugno; si finirà a Lodi, al Chiostro di San Cristoforo con Inverno ed Estate il 28 giugno. Tutti con inizio alle 21 e ad ingresso libero. Non si tratta di soli concerti, oltre al primo violino, al quintetto d’archi, la tastiera ed il clavicembalo ci saranno letture sceniche, al cui copione ha lavorato Paola Ornati, aiuto regista alla Scala di Milano. A leggerle sarà l’attore e doppiatore Claudio Moneta.

Serafino Tedesi, organizzatore della rassegna, ha specificato che: "Vivaldi fu ispirato dalla forza della natura, Piazzolla invece fu stimolato da Buones Aires e da quelle tradizioni; eppure, credo che una dialettica tra le due opere e i due compositori ci sia, un dialogo impossibile che permetterà al pubblico di far ascoltare queste melodie e far conoscere della storia della musica legata al nostro paese, essendo Vivaldi nato e vissuto a Venezia e Piazzolla di forti origini italiane". Sempre in tema di storia della musica sono stati presentati numerosi incontri di discussione, ascolto e letture su Puccini, nel centenario dalla sua morte. La rassegna è organizzata da Dario Paladini insieme a Glauco Orlandi con il Sistema Bibliotecario Lodigiano. "Voglio raccontare il grande compositore come uomo, ci saranno 50 minuti in cui racconterò dei suoi amori, della suo modo di vivere, delle sua vita; vi saranno poi 30 minuti di ascolto di sue opere" ha spiegato Paladini. La rassegna parte l’8 giugno a Turano ed il 22 a Somaglia, alle 21. Ttutti gli incontri saranno nelle biblioteche); il calendario completo sarà definito a giorni. Luca Pacchiarini