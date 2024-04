Violenza gratuita alla Cgil. La segretaria Schiadà:: "Io ho avuto la peggio"

Resta lo sconcerto per quanto avvenuto lunedì pomeriggio nella Camera del lavoro quando una ventenne che non poteva ottenere la disoccupazione ha aggredito i funzionari e la segretaria della Cgil. Ieri si è registrata la solidarietà dal Partito Democratico. "Esprimiamo vicinanza alla segretaria Eliana Schiadà, all’impiegata, alla funzionaria e a tutta la Cgil di Lodi per l’aggressione subita. Ci auguriamo si riprendano in fretta e auspichiamo che episodi del genere non si ripetano – hanno ribadito Roberta Vallacchi, consigliera regionale del Pd, l’onorevole Lorenzo Guerini e Andrea Ferrari, segretario provinciale –. Chi è in prima linea ad affrontare situazioni delicate come quelle delle persone che perdono il lavoro, soprattutto in questo momento in cui si susseguono le crisi aziendali, spesso si trova ad affrontare una rabbia sociale sempre più marcata. Ma non può pagarne le conseguenze".

La 20enne ha lanciato un cestino addosso a una addetta e buttato a terra, fuori dagli uffici, strappandole il cellulare, Schiadà, per poi tirare calci ad un cancello. Ieri le malcapitate vittime stavano bene ma, ma la segretaria ha commentato: "Le mie colleghe, per fortuna, stanno meglio, nulla di grave. Io ho avuto la peggio, un polso che sembra rotto, quindi sono tornata in ospedale anche l’indomani e sto per farmi rivisitare. Non era mai capitata una cosa del genere, una reazione così forte, ma la ragazza è entrata già piuttosto nervosa ed è stata una escalation di momenti. Aumentare la sicurezza lì sarebbe impossibile, dobbiamo solo sperare non accada altro. Del resto, ripeto, per fortuna non c’erano state altre vicende così forti, in passato". Dopo l’episodio era stata portata in ospedale la ventenne stessa, che si è fatta del male prendendo a calci appunto la cancellata. Ora le forze dell’ordine valuteranno la posizione della 20enne che potrebbe rispondere di quanto accaduto, viste anche le lesioni provocate alle vittime. L’attività della camera del lavoro di via Lodi Vecchio a Lodi, nel frattempo, ha ripreso regolarmente. Non ci sono infatti stati particolari danni strutturali agli uffici.