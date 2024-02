Videosorveglianza: è potenziamento

Saranno ulteriori due aree di Maleo a beneficiare del potenziamento della videosorveglianza secondo un progetto messo nero su bianco dall’ufficio di Polizia Locale, sulla base di quanto indicato dall’amministrazione comunale. Per la verità, le zone scelte sarebbero cinque ma al momento, viste le disponibilità di bilancio, si è optato per collocare gli occhi elettronici in due punti: in via Manfredi, nei pressi dell’ingresso di villa Trecchi in una zona importante di accesso al centro storico e dove vi sono un parco e la scuola, e tra via Vittorio Emanuele II e via Trecchi, nel “cuore“ di Maleo, dietro alla piazza principale. Saranno previste telecamere ad alta definizione per poter visionare immagini diurne e notturne. M.B.