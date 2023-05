"Via dal locale" E loro tornano con le spraghe

Erano stati allontanati dal bar perché infastidivano altri clienti, sono tornati armati di spranghe di ferro e hanno fatto danni. Due uomini, rimasti per il momento ignoti, si sono vendicati così, con una spedizione punitiva che per fortuna non ha provocato anche feriti. Ma sono in corso indagini per cercare di individuare i due responsabili, che dovranno rispondere del danneggiamento aggravato ai danni del locale. L’allarme è stato lanciato verso l’una di domenica con la richiesta d’intervento al 112. In via Vittorio Emanuele a Confienza sono arrivati i carabinieri, con una pattuglia della Stazione di Candia Lomellina. Ricostruendo l’accaduto, è emerso che i due sconosciuti, verosimilmente stranieri e forse extracomunitari, poco prima era stati allontanati dal bar, a causa del loro atteggiamento provocatorio e violento nei confronti di altri clienti. Sembravano proprio voler cercare uno scontro, con un pretesto qualsiasi, ma hanno trovato solo la pronta reazione del personale del locale, che tutelando gli altri clienti ha evitato che la situazione degenerasse riuscendo a far allontanare i due provocatori. Quando finalmente la situazione sembrava essersi risolta, i due però sono tornati sul posto, stavolta impugnando spranghe di ferro, con le quali hanno danneggiato la porta d’ingresso del bar e alcune fioriere esterne. Una sorta di vendetta o ritorsione nei confronti del locale. I due si sono quindi allontanati evidentemente soddisfatti di aver così dato sfogo alla loro violenza. La titolare del bar preferisce non commentare l’episodio e vuole solo dimenticare la brutta conclusione della serata, che oltre ai danni materiali deve aver lasciato tanta rabbia e amarezza.

Stefano Zanette