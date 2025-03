Uso improprio del pos. Denunciato

Usa il pos come "sportello bancomat" e si fa gestire l’attività da un terzo non registrato, scoperto e denunciato. La divisione della polizia amministrativa della Questura di Lodi mercoledì ha denunciato un uomo cinese di 45 anni di Sordio. È il rappresentante legale di una sala videolottery e ora risponderà davanti al giudice, a piede libero, per l’accaduto. I poliziotti, fatto ingresso nel locale, hanno notato un cliente che avvicinatosi alla cassa e dopo aver "strisciato" la propria carta di credito ha ricevuto 200 euro in contanti senza l’emissione di alcuno scontrino fiscale. Ma questa, per gli inquirenti, è una operazione finanziaria e non commerciale. Verificata la procedura, gli agenti hanno saputo dall’interessato che aveva "prelevato" denaro. Lui stesso lo ha raccontato come si avvalesse regolarmente del pos, presente nella sala, per procurarsi contanti da utilizzare per il gioco, evitando così di utilizzare i dispositivi bancomat.

Nel corso delle operazioni, un altro avventore presente in sala, non accortosi delle operazioni di polizia in corso, mostrando una carta di credito, ha chiesto esplicitamente di prelevare. Anche in questo caso l’avventore ha riferito di prelevare abitualmente per il gioco. Dai successivi accertamenti tecnici, sono risultate effettuate, solo a marzo 2025, circa 699 operazioni simili, per 41.000 euro. Il quarantacinquenne risponderà quindi del reato di emissione abusiva di moneta elettronica, nonché per aver esercitato tale attività tramite un rappresentante non autorizzato.

P.A.