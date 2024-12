"Usiamo tetti di due edifici comunali"

A Cervignano d’Adda si lavora per il green. Questo dopo l’approvazione della delibera riguardante la documentazione necessaria per iniziare l’iter burocratico-amministrativo che permetterà, al Comune, di aderire alla Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale (CERS) di Lodi, denominata “Comunità Solare-Società Cooperativa-Impresa sociale-ETS”. "È allo studio la cessione, in comodato d’uso, alla Comunità Solare, dei tetti di due edifici comunali, per l’installazione di impianti comunitari, che consentiranno al Comune di beneficiare dell’autoconsumo dell’energia così prodotta - spiega, soddisfatto, il sindaco Emilio Grilli -. L’assemblea pubblica sull’argomento, svolta a fine anno, ha registrato la partecipazione di circa quaranta cittadini interessati alla partecipazione alla Comunità e all’installazione di impianti fotovoltaici". Prima di Natale è stato quindi proprio il presidente della Cers di Lodi, Andrea Poggio, a evidenziare come "oggi l’energia da fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaico, sia quella a minore costo e di più facile produzione". "I decreti legislativi in ambito Cer consentono la possibilità di istituzione, grazie alle tariffe incentivanti riconosciute dal Gse Gestore dei servizi energetici, di un fondo solidale destinato alle attività di assistenza sociale e di mitigazione della povertà energetica sul territorio - ribadisce il sindaco -. Inoltre l’adesione alla Comunità Solare consentirà ai suoi soci sia di installare impianti a costi calmierati e garantiti, grazie a precise convenzioni con ditte specializzate che di fruire del rimborso del 40% dei costi sostenuti grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per le Comunità energetiche rinnovabili".

P.A.