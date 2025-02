Urtata dall’auto. Anziana in ospedale

Grande spavento, ieri alle 11.30, per una signora di 85 anni urtata da una vettura in viale Lombardia, per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Le sue condizioni non sono gravi, ma la pensionata ha comunque accusato lievi trami. La centrale unica del 118 ha mandato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa. Nel frattempo è stata gestita la viabilità, per permettere i rilievi di rito, la ricostruzione della dinamica e l’accertamento delle eventuali responsabilità. La paziente è stata accompagnata all’ospedale di Lodi per le cure del caso. Per via dell’incidente sono stati segnalati rallentamenti.