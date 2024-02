"Una via intitolata ai martiri delle foibe". Il centrodestra la chiede al Parlamentino

"Il martirio degli italiani infoibati è simbolo di una raccapricciante pulizia etnica in terre teatro di scontro di nazionalismi. Chiediamo una via, una piazza o un locale istituzionale da intitolare ai martiri delle foibe per promuovere il sentimento di appartenenza alla patria. "È con affermazioni come queste che, attraverso una mozione, il centrodestra intende dare forza alla propria intenzione di ricordare i fatti avvenuti sul fronte orientale durante la Seconda guerra mondiale". Il testo sarà discusso e sottoposto al voto del Consiglio comunale di giovedì. La mozione sarà votata dall’unanimità, comprese le minoranze? Inizialmente il Pd era intenzionato a esprimersi a favore, ma avrebbe voluto leggere prima il testo che ora è ufficiale. Occorrerà capire anche cosa faranno Azione e Codogno Insieme 2.0.