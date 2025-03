Un vigile a piedi contro sosta selvaggia

Arriva il “dissuasore“ dei parcheggi selvaggi fuori dalle scuole sul lato di via Vittorio Emanuele, la cui uscita ed entrata il Comune voleva chiudere perché troppo caotici: il provvedimento però non è mai stato preso perché la dirigenza scolastica e il Consiglio d’istituto si sono messi di traverso, dicendo "no".

La soluzione anti-caos trovata dal Comune non è però il posizionamento dei paletti su entrambi i lati della strada poiché questa volta l’idea, caldeggiata dai vertici scolastici, è stata osteggiata dal Comune. Sarà piuttosto adottato il pattugliamento a piedi di un agente della Polizia locale che si posizionerà lungo la porzione di strada dove soprattutto alla mattina si concentrano decine di auto di genitori, svolgendo un ruolo di verifica e di deterrenza. L’idea di estendere il presidio da parte dei vigili urbani non compariva nei piani del Comune – l’unica uscita controllata costantemente dai ghisa è sempre stata via Cattaneo-Pietrasanta – Ma ora il pattugliamento verrà attuato per rendere vivibile e praticabile quella fetta di centro storico.

Alternative dunque, al momento, non ce ne sono. Anche se il Comune avrebbe spinto volentieri per una sperimentazione tra aprile e giugno di chiusura dei varchi di via Vittorio Emanuele, ritenendo che la zona di via Pietrasanta, dalla parte opposta, sia in grado di accogliere un flusso maggiore di studenti senza particolari criticità. Ma tutto, appunto, si è arenato davanti al "no" dei vertici scolastici. M.B.