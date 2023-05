Un sospetto via vai di ragazzi Spaccio, ventenne arrestato

di Stefano Zanette

L’arresto in flagranza è scattato per spaccio, ma al vaglio ci sono anche altre ipotesi di reato, come la ricettazione. N.A., 24enne di Motta Visconti (Milano), è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Pavia, che hanno anche denunciato, in stato di libertà, un altro ragazzo ancora minorenne, di 16 anni. I militari hanno notato a Casorate Primo, verso la mezzanotte di giovedì, un viavai più che sospetto di giovani e altrettanto sospetti movimenti di una Fiat 500, che hanno quindi tenuto sotto controllo. Seguendo l’auto a debita distanza, i carabinieri sono così arrivati a Motta Visconti, dove hanno assistito a quella che sembrava proprio una consegna di droga. E’ così scattato il blitz ed è stata bloccata l’auto con a bordo i due ragazzi, che nell’immediata perquisizione, personale e del veicolo, sono stati trovati in possesso di circa 12 grammi di cocaina. Confermato il sospetto che i due giovani fossero impegnati in un’illecita attività di spaccio, è stata effettuata anche la perquisizione domiciliare, nell’abitazione di uno dei due ragazzi. Ed è stata trovata altra droga: 10 panetti di hashish, per un peso di oltre un chilo. Un quantitativo che porta a ipotizzare un giro di spaccio locale, per il quale devono ancora essere chiariti i ruoli dei due ragazzi, che però sembrerebbero coinvolti, forse uno oppure entrambi, anche in altri traffici illeciti. Nella stessa perquisizione che ha portato al ritrovamento della droga, infatti, i carabinieri hanno anche trovato, nel garage dell’abitazione perquisita, una Fiat 500 cannibalizzata, ovvero smembrata completamente e privata di ogni singolo componente.

L’automobile sarebbe di provenienza furtiva, ma sono ancora in corso accertamenti e su questo aspetto i carabinieri mantengono lo stretto riserbo imposto dalle fase iniziale delle indagini. Nel frattempo il 24enne, formalizzato l’arresto scattato in flagranza per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato portato nella casa circondariale di Torre del Gallo a Pavia, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida. Il 16enne è stato invece deferito, in stato di libertà, alla competente autorità giudiziaria minorile di Milano.