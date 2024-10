Un sedicenne sfreccia in piazza su auto rubata

A tutta velocità in piazza del Popolo alla guida di un’auto rubata: l’incredibile vicenda ha avuto come protagonista, suo malgrado, un 16enne nordafricano già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti di polizia il quale, alcuni giorni fa, ha pensato bene di portare a termine una “bravata”, pensando di circolare come se niente fosse in pieno centro storico. Una pattuglia della polizia locale, però, durante il servizio perlustrativo del territorio di prima mattina, ha deciso di fermarla dopo aver capito che qualcosa non andava. Dopo aver intimato l’alt al conducente, i sospetti si sono trasformati in realtà visto che il tizio al volante invece di accostare, ha pigiato il piede sull’acceleratore ed ha cercato di far perdere le proprie tracce. Da un rapido controllo, infatti, agli agenti, è risultato subito chiaro che la vettura era stata rubata la notte precedente. La vicenda ha assunto contorni tragicomici visto che, nel momento in cui la vettura rubata sfrecciava inseguita dalla pattuglia a sirene spiegate, il proprietario della macchina si trovava in centro proprio in quel momento ed ha assistito alla scena incredulo.

Dopo aver fermato il ragazzo, aver concluso gli accertamenti ed avvisato i genitori, la polizia locale ha quindi proceduto alla denuncia del 16enne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano che ora dovrà rispondere dell’accusa di ricettazione. L’autovettura è stata quindi restituita al legittimo proprietario che ne aveva denunciato il furto. Inoltre, il comando di piazza Repubblica ha formalizzato la proposta di foglio di via dal territorio comunale al Questore di Lodi non avendo alcun legame o motivo che ne giustificasse la presenza a Casalpusterlengo.

M.B.