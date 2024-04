Un pranzo in compagnia contro l’isolamento sociale. Poi lezioni speciali delle forze dell’ordine contro le truffe

“Un boccone in compagnia“ è l’iniziativa che si terrà il prossimo 4 maggio a Codogno per contrastare il fenomeno dell’isolamento sociale degli anziani della città: si tratta di un’iniziativa comunale rivolta agli over 65 e che contempla un pranzo sociale gratuito dalle 12.30 presso la mensa della scuola elementare Anna Vertua Gentile. L’iscrizione è possibile solamente consegnando a mano il modulo allo sportello amico del municipio. Il numero massimo è settanta persone. Nel pomeriggio del giorno riservato al pranzo, le forze dell’ordine hanno organizzato un momento di sensibilizzazione contro le truffe e i reati perpetrati conto le persone anziane.