Un incidente fa scoprire furto d’auto

L’auto trovata fuori strada perché protagonista di un sinistro stradale sarebbe stata rubata. Questo quanto riferito dall’intestatario della Golf che ieri mattina alle 5 è stata trovata fuori strada sulla Melotta, nel tratto da Pianengo a Campagnola. Nell’auto, che aveva le chiavi inserite nel cruscotto, non vi era traccia della persona alla guida e di eventuali trasportati, quindi i carabinieri di Pandino, sono andati a cercare il proprietario della vettura. Dalla targa i militari hanno saputo che l’auto appartiene a una società di noleggio e il titolare ha riferito che era stata affittata a una persona di Pianengo. I carabinieri sono andati a casa della persona indicata che ha aperto la porta ai carabinieri e riferito loro che l’auto, parcheggiata in strada, gli era stata rubata nella notte e che lui aveva appreso del furto e quindi dell’incidente proprio in quel momento dai carabinieri.

P.G.R.