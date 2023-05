Un francobollo per la città L’iter è avviato

Annullo postale e cartoline con l’arrivo, prossimo venturo, del francobollo dedicato alla città: si prospetta un periodo intenso e ricco di novità anche sotto il profilo filatelico per onorare sia la 17esima edizione dei Laus Open Games, che si aprirà venerdì, che il riconoscimento di “Codogno Comune Europeo dello Sport” in generale. Ieri, per esempio è stata presentata la prima delle cinque cartoline con il francobollo dedicato ai 100 anni del Coni che potrà essere “annullato” venerdì dalle 18 alle 20 allo stand di Poste Italiane che verrà allestito in piazza Cairoli proprio in occasione dell’evento sportivo. L’annullo postale, realizzato nel formato tondo con la riproduzione del logo “Codogno 2023-XVII Edizione Laus Open Games”, sarà anch’esso il primo dei cinque “timbri” che potranno essere apposti. Le cartoline usciranno in tempi stabiliti fino a novembre a ridosso della fiera autunnale quando si potrà acquistare, oltre che l’ultima cartolina della serie, anche il cofanetto per conservarle tutte. Il francobollo dedicato alla città di Codogno sarà svelato invece il 5 giugno. Per ora l’immagine riportata è top secret. Ieri mattina alla presentazione della prima cartolina erano presenti il sindaco Francesco Passerini, il consigliere delegato allo sport, Luigi Bassi e il presidente della Pro Loco ed esperto filatelico, Enrico Alloni.