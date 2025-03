Un fine settimana da sballo. Raffica di interventi per intossicazione etilica

Serata alcolica tra sabato e domenica nel lodigiano con almeno quattro persone che hanno dovuto ricorrere addirittura alle cure sanitarie del 118 dopo aver alzato il gomito in maniera pesante. Già alle 21 di sabato un 46enne a Graffignana è stato soccorso in via Sant’Angelo e portato all’ospedale di Lodi, mentre poco dopo è toccato ad un ragazzo in via Don Giussani a Casalpusterlengo, trovato in evidente stato di ebbrezza, a far scattare l’allarme e a far arrivare sul posto carabinieri e ambulanza. Altro intervento a Casalpusterlengo per un 22enne trovato steso in un giardino ubriaco mentre alle 5 del mattino di ieri una ragazza di 19 anni nella zona lungo la tangenziale est a Lodi è finita all’ospedale per intossicazione etilica.