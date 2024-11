Ultimo saluto a Gigi Bisleri papà del Palio

Addio a una delle figure più caratteristiche della città, vero e proprio motore di tante iniziative: è scomparso ieri mattina a 82 anni Gigi Bisleri, per tanti anni presidente del Club Wasken Boys, associazione di volontariato e solidarietà, nonché ideatore del Palio di Lodi, la storica “cursa dei cavai“, l’unica competizione dove gli animali non si azzoppano visto che i fantini spingono costruzioni di legno. Le sue energie, fino all’ultimo, erano ancora rivolte tutte alla sua città e alle iniziative che aveva ancora in serbo. Messa in soffitta l’edizione numero 37 della disfida tra i rioni, ormai entrata nel cuore dei laudensi, già la sua attenzione e il suo spirito organizzativo erano tesi verso un’altra sfida. L’età non contava davanti a entusiasmo e passione.

Proprio per il suo attivismo e la sua generosità era stato insignito della benemerenza civica del Comune alla fine degli anni Ottanta. Era stato anche consiliere comunale, mentre aveva militato come portiere, tra gli anni ’60 e ’70, nelle squadre di calcio del Sant’Angelo e del Fanfulla. La celebrazione dei funerali è prevista per oggi alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria Addolorata, rione Revellino.

Il ricordo commosso della Wasken Boys: "Era un uomo infaticabile, aggregatore eccezionale. Alla malattia, che dalla scorsa primavera sapeva non gli avrebbe dato scampo, aveva risposto “Ok, va bene, ma lasciami almeno un ultimo giro di cavalli intorno alla mia piazza!“". E così è stato.

Mario Borra