"Tua figlia ha bisogno" Anziana consegna l’oro ma è una truffa

Ha consegnato tutti gli ori che aveva in casa, convinta di aiutare la figlia. La vittima dell’ennesima truffa è una donna 90enne di Rivanazzano Terme. Martedì mattina ha ricevuto una telefonata sull’utenza fissa da parte di un uomo che si è qualificato come "addetto del 112". L’impostore ha usato il pretesto di problemi giudiziari della figlia, che aveva urgente bisogno di denaro o gioielli che avrebbe poi provveduto l’avvocato a convertire in soldi. La 90enne ha quindi consegnato tutti gli ori al finto avvocato, che in breve ha raggiunto l’abitazione della vittima, scoprendo solo successivamente di essere stata raggirata e andando il giorno dopo a sporgere denuncia ai carabinieri.