Le rubano la borsa nel parcheggio del supermercato a Lucca e poi scappano: rintracciati a Lodi

Lodi, 28 gennaio 2025 - Raggirano un’anziana ma vengono rintracciati nel Lodigiano, scattano tre denunce.

La Polizia di Stato di Lucca ha denunciato tre sudamericani, di 27, 26 e 22 anni, per la cosiddetta truffa delle monetine. Colpo commesso da tre persone ai danni di una donna di 83 anni. Si tratta di un raggiro andato a segno nel parcheggio di un supermercato del quartiere San Filippo della città.

Ma fortunatamente, l'anziana, resasi conto del furto, ha avuto la prontezza di memorizzare il modello e numero di targa della macchina dei tre fuggiaschi e di comunicarlo alla sala operativa della Polizia. Da qui gli inquirenti sono riusciti a monitorare costantemente l'autovettura. Lo hanno fatto attraverso i sistemi autostradali, fornendo di volta in volta la posizione dell'auto, una Ford Puma, alla Polizia Stradale che, infine, ha fermato i 3 presunti autori del reato vicino a Lodi, in autostrada, in direzione di Milano.

E’ stata, in particolare, la Polstrada di Guardamiglio a rintracciare e identificare gli indagati che, così, ora risponderanno del reato davanti al giudice. Secondo quanto ricostruito in fase di denuncia, dopo aver riposto la spesa nel bagagliaio, ed essere salita in macchina, l'anziana donna è stata avvicinata da un giovane che, con modi affabili, le ha segnalato che le erano cadute delle monete a terra, vicino all'auto. Pensando che le fossero davvero cadute, la malcapitata è scesa e intanto un secondo giovane ha aperto lo sportello del lato passeggero della vettura. Così è stata arraffata la borsa lasciata sul sedile anteriore destro, con all'interno circa 150 euro. Dopo aver rubato la borsa, i due sono saliti a bordo di un'auto guidata da un terzo complice, e sono scappati. Fortunatamente i poliziotti lodigiani hanno ritrovato almeno alcuni oggetti della donna derubata a Lucca. Da qui la denuncia. Paola Arensi