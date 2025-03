"Troppo degrado". L’ex sindaco alza la voce

"Parcheggio del cimitero invaso dagli autotreni, sedute davanti alla chiesa ammalorate, parcheggio selvaggio in piazza e degrado in luoghi in cui la precedente amministrazione comunale aveva investito soldi pubblici, noi non ci stiamo!". Sono le rimostranze che muove oggi dai banchi dell’opposizione l’ex primo cittadino di Guardamiglio, Elia Bergamaschi (nella foto), esponente della lista “Guardamiglio e Valloria uniti”. "I cittadini hanno chiesto di trasformare il parcheggio del cimitero in un parcheggio per autotreni? No. Eppure gli autotreni sono sempre lì – incalza -. Per non parlare della fine che hanno fatto le sedute, un tempo collocate nella piazza IV Novembre, davanti al sagrato. Avevano avuto un costo per la comunità ed ora sono brutte da vedere". "Per la piazza IV novembre è stato annunciato un nuovo arredo, ma ricordo che i manufatti ora rimossi avevano creato un luogo di aggregazione e ora sono finiti sul piazzale del cimitero mentre la piazza è diventata un parcheggio incontrollato" insiste. Bergamaschi poi ricorda: "Avevamo acquistato e recuperato un’area dismessa, in via De Gasperi, realizzando un parchetto. Poi era stata posizionata la grotta per la statua della Vergine Maria, come volevano i cittadini. La Giunta ora annuncia di voler rendere “decoroso” la zona. Non si vuole riconoscere il buon lavoro svolto?". Il sindaco Giancarlo Rossetti replica: "Per la piazza stiamo valutando soluzioni, come l’installazione di un dissuasore mobile. Gli arredi precedenti, per quanto funzionali, erano scomodi, esteticamente brutti e comunque in deterioramento. Poi nessun vuole togliere meriti a nessun altro, la Madonnina è stata posizionata dall’amministrazione precedente, ma non lo spiazzo di terra antistante era rimasto brullo".

Paola Arensi