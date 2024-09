Troppi pericoli. Chiuso l’accesso alla passerella

La passerella ferroviaria è ufficialmente chiusa. Ieri mattina, gli operai del Comune hanno iniziato le operazioni per sbarrare l’accesso alla sommità della struttura sorta nel 1921, ormai degradata e al limite delle transitabilità. I gradini sono completamente distrutti dal tempo, dalle intemperie e dalla mancanza di manutenzione. La chiusura del sovrappasso è stata possibile solo dopo che, alcuni giorni fa, è stato aperto il tunnel sotto i binari, garantendo così un’alternativa sia all’accesso diretto alle banchine dello scalo sia a piazzale Cadorna. La passerella però sarà oggetto di un restauro, con fondi Rfi, circa un milione e 600 mila euro, che la riporterà agli antichi splendori entro, si spera, il 2026. Resta però il nodo di viale Trivulzio, che permette l’accesso al nuovo budello sotto i binari, che però è sporco e soprattutto non illuminato e, proprio per questo motivo, la minoranza del Pd solleciterà un intervento della Giunta durante il Consiglio comunale di giovedì sera.