"Troppi impegni di lavoro". Il consigliere Bassi si dimette

Il consigliere comunale appartenente al gruppo “Codogno Lista civica“ Luigi Bassi si è dimesso. La decisione, supportata da motivazioni di natura lavorativa, è stata comunque improvvisa. Ieri la compagine ha voluto dimostrarsi unita salutando l’ormai ex consigliere, da otto anni presente in aula, il quale ha ribadito che "non si tratta di un addio, visto che comunque rimango a lavorare ad esterno per la mia lista". A sostituirlo ci sarà Alessandro Ferrari. Bassi, 149 preferenze alle elezioni del 2021, è stato uno dei promotori ed organizzatori delle iniziative di Codogno Comune Europeo dello Sport dell’anno scorso.

M.B.