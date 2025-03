Trissino alza la Coppa Italia. Calice amaro per Lodi

Nulla da fare, Trissino resta un tabù infrangibile per l’Amatori Lodi. I giallorossi si arrendono 5-1 alla corazzata veneta nella finale di Coppa Italia. I biancoblù, assoluti dominatori anche in Serie A1, conquistano il trofeo per la terza volta. Lodi, poco precisa sotto porta e fermata più volte dallo straordinario portiere avversario Zampoli, rimanda ancora l’appuntamento con un titolo che ormai manca dal 2021.

Avvio difficile per l’Amatori, schiacciata dai veneti nella propria metà campo e incapace di prendere in mano il gioco. Gli uomini di coach Bresciani si salvano più volte nei primi cinque minuti, ma al 7’ si arrendono al colpo di Mendez in mischia. Dopo il vantaggio Trissino placa un po’ la propria furia offensiva e i giallorossi provano a farsi vedere dalle parti di Zampoli. Il numero 1 biancoblù però è in serata di grazia e dice no a ripetizione ai tentativi di Antonioni, Fernandes e Nadini.

Al 13’ ecco il più importante turning point della gara: Zampoli compie una gran parata sul rigore di Faccin, che prima di oggi in stagione ne aveva segnati otto su dieci. Gol sbagliato, gol subito: due minuti dopo il Trissino raddoppia con una magia di Alvarinho. L’Amatori tenta la reazione, ma è anche sfortunata e Fernandes prende il palo. I lombardi perdono prevedibilmente fiducia e nella parte finale della prima frazione i veneti sfiorano più volte il tris. L’estremo difensore Grimalt salva la porta con almeno quattro interventi, tra cui quello sul rigore di Alvarinho.

Fra le file di Lodi male il fuoriclasse Compagno che, a parte una traversa, non riesce mai ad incidere e appare molto nervoso. Nella ripresa i ritmi calano notevolmente e Trissino gestisce il vantaggio giocando con il cronometro. L’Amatori invece continua a spingere, ma sotto porta non sembra essere giornata: Zampoli è prodigioso anche su Najera e Giovanetti. E al 10’ i veneti calano il tris e chiudono i conti grazie al tiro diretto di Cocco. Lodi si arrende e riesce solo a trovare la rete dell’1-3 con Compagno, tuttavia pochi secondi dopo Mendez riporta i suoi a più tre. E nel finale Cocco sigla il 5-1. Trissino può far partire la festa.