Allarme in tribunale: rischia di staccarsi una lastra di vetro. Pompieri all’opera

Lodi – Si stacca parzialmente una grossa lastra di vetro del tribunale di Lodi, arrivano i vigili del fuoco.

L’allarme

Paura, nel primo pomeriggio del 14 aprile 2023, nel palazzo di giustizia di Lodi, in viale Milano. I presenti hanno lanciato l’allarme notando che una grossa lastra di vetro, al terzo piano dell'edificio, si era già in parte staccata, per cause sconosciute e rischiava di cadere pericolosamente a terra.

A quel punto le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi sono intervenute con un’autopompa e un'autoscala e hanno raggiunto il vetro pericolante. Per uscire a rimuovere il pesante oggetto, gli operatori del 115 hanno dovuto imbragare la lastra e calarla sul piano stradale.

Zona transennata

Durante il delicato intervento, la zona è stata messa in sicurezza, così da evitare pericoli si presenti in caso di incidenti. Tutto però è andato per il meglio e il problema è stato risolto, in attesa della riparazione definitiva da parte di una ditta specializzata.