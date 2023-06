L’orario estivo di Trenord Più convogli nuovi sulle linee dei pendolari

LODI

Da domenica , con l’entrata in vigore dell’orario estivo, crescerà il numero dei treni nuovi sul collegamento Milano-Piacenza e nel Pavese. In servizio entrerà ad esempio un convoglio denominato “Caravaggio” a doppio piano sulla Milano-Pavia-Voghera su cui già circolano mezzi di questo tipo (il 100% del servizio tra Milano e Voghera sarà così garantito da nuovi treni). Sulle tratte Milano-Lodi-Piacenza e Milano-Pavia-Stradella arriveranno invece i “Donizetti”. Sulla Milano-Pavia-Stradella saliranno così a 14 le corse effettuate con Donizetti, cioè il 54% del servizio complessivo di 26 corse; fra Milano e Piacenza invece saranno 8 le corse servite dai nuovi convogli: 6 sulla linea Milano-Lodi-Piacenza e 2 sulla linea Milano-Pavia-Stradella-Piacenza. Si potrà poi salire a bordo di “Colleoni“ sulla linea non elettrificata Pavia-Mortara e aumenteranno le corse effettuate sulla Pavia-Codogno, che ha dato il benvenuto ai nuovi treni lo scorso 19 maggio. "Siamo intervenuti sulle linee che avevano accusato criticità" dice l’assessore regionale Franco Lucente. Sul fronte dei cantieri estivi di Rfi invece sulla tratta Mortara-Vercelli, dall’11 giugno al 10 settembre le corse saranno effettuate su autobus fra Mortara e Vercelli. Tra Pavia e Casalpusterlengo, dal 30 luglio al 27 agosto il servizio sarà garantito da bus sostitutivi. Modifiche anche per alcune corse tra Cremona e Codogno.