Treno cancellato dagli orari. Pendolari da Milano senza alternative

Apprensione e preoccupazione tra i pendolari della Bassa per la possibile “sparizione” del treno diretto a Livorno che, nel tardo pomeriggio, garantisce a tanti viaggiatori lodigiani di tornare a casa partendo dalla città di Milano. Sul sito di Trenitalia, infatti, il regionale 2595 in partenza da Milano Porta Garibaldi alle 17.05 e diretto a Livorno Centrale fa l’ultimo viaggio il 15 gennaio prossimo per poi “ricomparire” sulla tabella degli orari a metà giugno. In pratica rimarrebbe un convoglio Intercity alle 16 ed uno alle 18 circa. "E noi cosa facciamo nel frattempo? Non è possibile che vi sia questo buco negli orari. Per noi pendolari sarebbe troppo penalizzante" spiegano alcuni viaggiatori che invocano dei correttivi lungo la tratta come, per esempio, l’istituzione di fermate straordinarie dei treni diretti per Mantova che solitamente non fanno tappa allo scalo di Casalpusterlengo. La richiesta di mobilitazione è arrivata anche sul tavolo dell’assessore ai trasporti del comune di Casalpusterlengo, Alfredo Ferrari il quale, ieri mattina, ha subito scritto in Regione per chiedere conto della modifica e capire se ci sono margini per poter ottenere un’alternativa nella fascia oraria. M.B.