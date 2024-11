Treni regionali e suburbani: "È un’odissea"

Treni a singhiozzo, scoppia la protesta dei pendolari. "Lunedì - riferiscono dal Comitato Viaggiatori e Pendolari del sud Milano e Lodigiano – il treno suburbano S1 24117 atteso a Lodi alle 7.37, annunciato con notevole ritardo, è stato poi fatto fermare a Tavazzano, a una fermata dal capolinea. Si è creato un disagio enorme per chi utilizza le stazioni del sud Milano e - ricordiamo - ha solo il suburbano a disposizione. Quello poi è il treno degli studenti, anche minorenni, che si sono così ritrovati in una stazione a loro sconosciuta". Sempre il Comitato segnala poi che il regionale "10894 Codogno-Milano Greco Pirelli previsto in partenza alle 7.47 viene soppresso ogni due giorni, mentre il Regio Express 2162 Bozzolo-Milano Centrale atteso alle 9.53 a Codogno, sta transitando sulla linea storica (la stessa dei Suburbani), che poi viene bloccata puntualmente per dare precedenze ai diretti della linea veloce". "Il suburbano 24120 delle 7.23 a Lodi arriva da tempo, ogni giorno, con 7/13 minuti di ritardo in Repubblica – aggiungono –. In merito alla S12, inoltre, si continua a dire che, cadenzata con la S1, garantisce corse ogni 15 minuti, ma la realtà è ben diversa. Non vogliamo mettere in cattiva luce persone e/o imprese, ma da troppo tempo siamo costretti a segnalare odissee quotidiane, documentate, di viaggiatori paganti in anticipo, che evidenziano un servizio non all’altezza dello standard della Regione Lombardia. Speriamo che le amministrazioni locali si rendano sensibili all’argomento". Infine lunedì sera, a bordo del regionale 2181 in partenza da Milano Centrale e diretto a Bozzolo si è verificato un tentativo di furto di una borsa appoggiata su un sedile ai danni di un pendolare del Basso Lodigiano. Un altro passeggero, all’altezza di Milano Rogoredo, ha allungato la mano e poi di fronte alla pronta reazione del proprietario ha desistito dal proprio intento. P.A.