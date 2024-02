Tre ladri denunciati per tentato furto in supermercato a Spino d'Adda

Tre ladri denunciati per tentato furto in un supermercato. L’altra sera intorno alle 1930 una pattuglia di carabinieri di Pandino è passata davanti a un supermercato e ne ha visto uscire una donna a loro ben conosciuta, in quanto pregiudicata per furti.

I militari l’hanno fermata e le hanno trovato addosso numerosi oggetti per cui mancava lo scontrino. Mentre i militari stavano controllando la donna, è arrivato il suo compagno. Tutti e due sono stati portati nel supermercato, dove sono stati perquisiti. I carabinieri hanno trovato loro addosso numerosi oggetti di poco costo e uno scontrino dove apparivano acquistati e pagati solo alcuni dei capi in loro possesso.

Quindi i due avevano messo in atto il vecchio trucco di prendere parecchi oggetti, presentarsi alla cassa e pagarne solo una piccola parte mentre gli altri, sapientemente occultati nei vestiti, venivano portati fuori senza essere pagati. Mentre i militari stavano prendendo le generalità dei due fermati per inoltrare la denuncia, è arrivata una seconda donna che ha affermato di essere loro amica e, per evitare la denuncia, si è offerta di pagare il dovuto al supermercato.

Mentre la proposta veniva formalizzata, i carabinieri hanno notato che nascosti goffamente sotto i vestiti di questa terza persona spuntavano alcuni oggetti. Quindi anche a lei hanno chiesto di mostrare lo scontrino dell’avvenuto pagamento della merce in suo possesso. Così anche la terza persona si è rivelata una ladra. Tutti gli oggetti rubati sono stati restituiti al supermercato e i tre ladri sono stati denunciati per tentato furto e poi lasciati liberi.

