Tre cremaschi al via della “Ultra marathon“

Milano-Sanremo. Di corsa. Sono tre i cremaschi che partecipano all’ultra marathon più lunga d’Europa, 285 chilometri da percorrere in un tempo massimo di 498 ore. Al via ieri dai Navigli di Milano, si sono presentati anche Lorenzo Degani, sessantunenne pensionato di Ombriano iscritto alla Bergamo star’s, già salito alla ribalta delle cronache nell’estate del 2020 per aver corso più di cento chilometri contornando la zona rossa da fra Crema, Cremona e fino a Codogno nel ricordo dei morti da Coronavirus. Con lui al via ci sono Tamara Severgnini (nella foto) e Alessandro Fortini, entrambi quarantaseienni ed entrambi di Capergnanica, iscritti alla Camisano running. Degani è un veterano delle ultra marathon. Da dieci anni non manca alla Cento chilometri del Passatore e da tempo si cimenta sulle corse lunghe e lunghissime. Tamara Severgnini è una docente dell’istituto Cr Forma di Crema, mentre Alessandro Fortini è dipendente della Vhit di Offanengo. P.G.R.