Torna “La forza della donna“. Opere in rosa da ammirare

CODOGNO

Gli artisti del Basso Lodigiano, per sensibilizzare sul tema della donna, nella Giornata internazionale dedicata, ridanno vita a un’iniziativa tradizionale che attira sempre molti proseliti. Torna, come da diciotto anni a questa parte e stavolta sdoppiata, la mostra a tema "La forza della donna", curata da Emma Azzi (nella foto) e che coinvolge, tra gli altri, "Io per te" e Centro antiviolenza. Quest’anno 26 artisti della associazione AcavAps e sei ragazzi (Giulia Olivieri, Eugenio Riboldi, Agata Savoldi, Gilda Savoldi, Lorenzo Colombi, Carlo Colombi) esporranno opere a tema, sulla donna, a Codogno e dall’8 al 23 marzo, a Lodi (nell’ex Chiesa dell’Angelo di via Fanfulla ).

Il 2 marzo, alle 17.30, si inaugura la mostra a Codogno, ospitata dalla sala Santelli di via Vittorio Emanuele.

Gli orari di visita, sino al 9 marzo, saranno dal lunedì alla domenica, tra le 10 e le 12 e dalle 15 alle 18. Invece, a Lodi, gli orari di apertura, saranno da martedì a domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Nel frattempo le volontarie del centro antiviolenza di Lodi saranno di supporto alla manifestazione e daranno disponibilità a fornire qualsiasi informazione. L’arte diventerà quindi veicolo per trasferire al pubblico messaggi importanti, sul ruolo della donna nella società, il suo valore aggiunto e la necessità di pari condizioni.

Paola Arensi