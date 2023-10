Torna il “Caleidoscopio fest“. Benessere psicofisico al centro

La decima edizione del “Caleidoscopio fest“ ha come titolo: “È tutto un equilibrio sopra la follia“. La manifestazione, incentrata sul benessere psicofisico, si terrà a Lodi dal 9 al 15 ottobre ed è organizzata dall’associazione CuriosaMente, attiva da anni nella promozione di iniziative con al centro la saluta psichica. La settimana del fest è ricca di eventi gratuiti diffusi in tutta la città, da esposizioni artistiche di lavori fatti da adolescenti a concerti, a incontri di discussione e laboratori. Il corpo e l’equilibrio come stato emotivo sono i temi su cui questa edizione si snocciola, con incontri con le scolaresche in cui parlare del rapporto tra psicologia e corpo, di sessualità, di educazione all’emotività. Il programma completo è scaricabile dal sito curiosamente.it; molto consigliata è l’iscrizione. Anna Garbelli, presidente dell’associazione Curiosamente, specifica: "Dal titolo emerge il legame tra equilibrio e salute mentale, il primo è condizione complessa e necessaria per il secondo. Noi vogliamo raccontare come il disequilibrio capiti nell’ordinario, mostrando come chi soffre di disabilità viene dimenticato. Quest’anno molto faremo sul tema del corpo, legandolo al desiderio e quindi alla sessualità; così, sul come è vissuta questa da chi soffre di disabilità". Elisa Locatelli, vicepresidente di Famiglia nuova, aggiunge: "È il corpo che spesso denuncia malesseri psichici, così il diritto ad una sessualità tranquilla è negato; un tema che è ancora taboo per molti e questo ci motiva a parlarne". Lu.Pa.