In 24 ore il livello del Ticino è cresciuto di più di un metro, arrivando ai 25 centimetri sopra lo zero idrometrico registrati ieri alle 16.40 all’idrometro Arpa del ponte della Libertà, con la conseguente chiusura della pista ciclabile sotto il livello stradale del Lungoticino, ancora sotto la criticità ordinaria (gialla) fino a +2,20 metri. Anche il Po alla Becca è salito a 2 metri sopra lo zero idrometrico, uno e mezzo sotto la soglia di allerta.