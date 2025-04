Tentano un furto in casa. Ma vengono disturbati e abbandonano lì gli attrezzi

La proprietaria era assente e i ladri hanno cercato di violare un’abitazione nella tarda serata di giovedì a Brembio: l’episodio è avvenuto in via Caravaggio, nella zona periferica del paese, non distante dal tratto urbano della provinciale 168. Secondo quanto appreso, i malviventi hanno cominciato a forzare un’apertura ma, ad un certo punto, hanno dovuto rinunciare al colpo, forse disturbati da qualcuno che li ha notati mentre armeggiavano. Infatti hanno lasciato sul posto tutti gli arnesi da scasso e si sono allontanati. Un vicino di casa ha poi dato l’allarme e, nei pressi della abitazione nel mirino, sono arrivati i carabinieri i quali hanno effettuato il sopralluogo per capire se vi fossero elementi utili per le indagini. M.B.