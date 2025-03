Tenta di investire i vigili. Sequestrata l’auto intestata a persona finta

CERVIGNANO D’ADDA (Lodi) È riuscito a fuggire l’uomo di origini nordafricane che ieri verso mezzogiorno ha creato attimi di paura in centro al paese. Durante un’attività di prevenzione e di controllo a campione, di quella che è ritenuta un’area di spaccio, gli agenti della polizia locale avevano tentato di fermare l’uomo, alla guida di un’auto che risultava senza revisione. "Il ragazzo sembrava stesse rallentando, ma all’improvviso ha accelerato, nel tentativo di investire gli agenti e colpendo il veicolo di pattuglia, per poi darsi alla fuga", ha raccontato il comandante dei vigili, Costantino Gemelli. Da lì, ha inizio l’inseguimento in auto lungo tutta via Roma. L’uomo ha concluso la sua corsa posteggiando il veicolo in piazza del Municipio, "lasciato in sosta regolarmente tra gli atri mezzi, così da camuffarlo". Riconosciuta la targa, gli agenti hanno iniziato le ricerche. L’uomo si era infatti nascosto all’interno del cortiletto di un’attività commerciale, da cui è stato costretto alla fuga dalla proprietaria. Poi una corsa di 300 metri, fino a via Papa Giovanni XXIII, dove ha tentato di rifugiarsi nei giardini di alcune villette, scavalcandone recinzioni e mura, e tentando di entrare all’interno delle abitazioni. Gli agenti erano quasi riusciti nella cattura, l’uomo però è riuscito, infine, a fuggire. "Abbiamo scoperto che l’auto, ora sotto sequestro, è intestata a una persona fittizia, sulla quale risultano registrati altri 400 veicoli". Luca Raimondi Cominesi