Tavazzano (Lodi), 27 agosto 2019 - È stato interamente ripreso dalla videocamera dell'impianto antifurto domestico l'omicidio di cui è stato vittima a Tavazzano (Lodi) un 29enne di Cerignola, Amato Dipaola. A confessare il delitto è stato Sebastian Ganci, guardia giurata di 40 anni, cugino della vittima. La procura della Repubblica di Lodi guidata da Domenico Chiaro è riuscita, in questi giorni grazie a una perizia informatica, a forzare la password del sistema di videosorveglianza installato dallo stesso Ganci nella propria abitazione. È risultato che la sequenza in cui il 40enne esplode cinque colpi in direzione del cugino è perfettamente visionabile e con un'angolazione di ripresa perfetta. Il filmato non è corredato dall'audio, per cui proseguono le indagini sul movente.

