Tari più cara del 7% per le imprese. Ritocchini in vista pure per le case Il Comune ha deciso un aumento del 7% per la tariffa rifiuti 2024 per le imprese, mentre per le utenze domestiche ci saranno ritocchi minori o addirittura riduzioni. La raccolta differenziata non è ancora ottimale, ma si prevede un miglioramento con nuove iniziative. L'opposizione chiede di recuperare almeno 5 milioni di evasione fiscale all'anno.